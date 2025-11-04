Временный чемпион WBC в тяжёлом весе Агит Кабайел проведёт бой 10 января в Германии

Промоутерская компания Queensberry Promotions объявила о боксёрском вечере, который состоится 10 января в Оберхаузене (Германия).

В главном бою временный чемпион WBC в тяжёлом весе немец Агит Кабайел (26-0, 18 KO) сразится с поляком Дамьяном Кныбой (17-0, 11 KO).

Агиту Кабайелу 33 года. Немец дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в феврале 2025-го завоевал временный титул WBC, нокаутировав в шестом раунде китайца Чжан Чжилэя.

Дамьяну Кныбе 29 лет. Польский боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году, большинство боёв провёл на территории Соединённых Штатов.

Наиболее титулованный боксёр