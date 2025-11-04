Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Временный чемпион WBC в тяжёлом весе Агит Кабайел проведёт бой 10 января в Германии

Временный чемпион WBC в тяжёлом весе Агит Кабайел проведёт бой 10 января в Германии
Комментарии

Промоутерская компания Queensberry Promotions объявила о боксёрском вечере, который состоится 10 января в Оберхаузене (Германия).

В главном бою временный чемпион WBC в тяжёлом весе немец Агит Кабайел (26-0, 18 KO) сразится с поляком Дамьяном Кныбой (17-0, 11 KO).

Агиту Кабайелу 33 года. Немец дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и в феврале 2025-го завоевал временный титул WBC, нокаутировав в шестом раунде китайца Чжан Чжилэя.

Дамьяну Кныбе 29 лет. Польский боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2021 году, большинство боёв провёл на территории Соединённых Штатов.

Материалы по теме
Агит Кабайел: Усик возненавидит мой стиль, ему лучше просто завершить карьеру

Наиболее титулованный боксёр

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android