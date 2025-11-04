Соннен: если Махачев хочет выбраться из-под трона Хабиба, нужно сделать что-то другое

Бывший претендент на титул UFC, а ныне эксперт и аналитик, американец Чейл Соннен высказался о предстоящем поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Ислам никогда не будет это обсуждать, но, если вы хотите выбраться из-под трона короля Хабиба, вы должны сделать то, чего Хабиб не делал, и это шанс… Хотя я понимаю, что это не является мотивацией Ислама, он не пытается затмить Хабиба. Но в какой-то момент его внуки посмотрят на его карьеру и смогут найти что-то, стоящее в стороне от дяди Хабиба», — сказал Соннен в эфире ESPN.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).