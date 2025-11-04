Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камил Гаджиев оценил шансы Гэтжи и Пимблетта в бою с Илией Топурией

Камил Гаджиев оценил шансы Гэтжи и Пимблетта в бою с Илией Топурией
Комментарии

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальных боях Джастина Гэтжи и Пэдди Пимблетта с действующим чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузином Илией Топурией.

«Сначала хотели титульник против Гэтжи, сейчас вроде бы Пимблетт… Я считаю так: и тот, и другой — это хороший бой для Топурии. Это не Арман Царукян. Почему? Объясню. Потому что Гэтжи уже не тот, прежний Гэтжи был бы опасен, а Пимблетт тем никогда не станет. Он всё равно, на мой взгляд, не того уровня боец, чтобы всерьёз претендовать на титул в конкурентном лёгком весе», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Илия Топурия высказался о следующем бое в UFC

Илия Топурия отдыхает, катаясь на багги

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android