Камил Гаджиев оценил шансы Гэтжи и Пимблетта в бою с Илией Топурией

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальных боях Джастина Гэтжи и Пэдди Пимблетта с действующим чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) грузином Илией Топурией.

«Сначала хотели титульник против Гэтжи, сейчас вроде бы Пимблетт… Я считаю так: и тот, и другой — это хороший бой для Топурии. Это не Арман Царукян. Почему? Объясню. Потому что Гэтжи уже не тот, прежний Гэтжи был бы опасен, а Пимблетт тем никогда не станет. Он всё равно, на мой взгляд, не того уровня боец, чтобы всерьёз претендовать на титул в конкурентном лёгком весе», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

