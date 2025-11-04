Американский боец UFC: Делла Маддалена — фаворит в бою с Махачевым, его недооценивают

Американский боец UFC Джордан Ливитт высказался о предстоящем поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Я считаю Делла Маддалену фаворитом. Его недооценивают. Понятно, победу Джека над Белалом Мухаммадом игнорируют, поскольку Махачев находится на другом уровне. Хотя Белал более настойчивый борец, чем Ислам. И он не идёт в размены. Дастин Порье дрался с Исламом на равных, а Маддалена сейчас лучше, чем Порье. Обычно Белал не даёт соперникам подниматься, но Джек делал это снова и снова. Я отдаю предпочтение Джеку», — сказал Ливитт в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).