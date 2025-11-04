Скидки
Бывший промоутер Усика: Александру не нужен был реванш с Дюбуа

Бывший промоутер Усика: Александру не нужен был реванш с Дюбуа
Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Александра Усика, признался, что был против реванша украинца с британцем Даниэлем Дюбуа.

«Были люди, которые заинтересованы в том, чтобы «доить». Надо же за что-то бутерброды покупать. Им нужен был поединок с Дюбуа. Усику он не был нужен, я говорю своё мнение», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Okay Eva.

Напомним, реванш Усика и Дюбуа состоялся 19 июля Лондоне (Великобритания) и завершился победой украинца нокаутом в пятом раунде. Усик стал абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе.

