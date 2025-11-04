Райан Гарсия договаривается о бое с действующим чемпионом мира — The Ring

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия (24-2, 20 KO) ведёт переговоры о поединке с чемпионом WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) соотечественником Марио Барриосом (29-2-2, 18 KO), сообщает издание The Ring.

По информации ресурса, поединок может состояться в первом квартале 2026 года.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, в 2021-м завоевал временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), с 2023-го выступает в полусреднем весе.

Марио Барриосу 30 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году, в 2019-м стал чемпионом WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), в 2024-м — чемпионом WBC в полусреднем весе.