UFC начала проверку в связи с подозрением о договорном бое на своём турнире

Американский промоушен UFC начал проверку в связи с подозрением о договорном бое. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Расследование было инициировано из-за резкого изменения букмекерских коэффициентов на поединок между американцем Исааком Дулгаряном и кубинцем Ядьером Дель Валье, состоявшийся 2 ноября на турнире UFC Fight Night 263 в Лас-Вегасе (США). Дулгарян считался явным фаворитом, но проиграл удушающим приёмом в первом раунде.

«Как и многие профессиональные спортивные организации, UFC сотрудничает с независимой службой по контролю за ставками для проверки своих турниров. Наш партнёр следит за каждым турниром UFC и проведёт тщательную проверку фактов, связанных с боем Дулгаряна и Дель Валье», — говорится в заявлении UFC.