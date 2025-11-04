Скидки
Американский боец UFC: стиль Евлоева мешает ему, нужно задуматься о карьере

Американский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Стив Гарсия высказался о первом номере рейтинга россиянине Мовсаре Евлоеве.

«Первую строчку занимает Евлоев, который… Не знаю, ему нужно задуматься о своей карьере. Ему нужно досрочно побеждать приёмами или забивать людей в партере. Возможно, стоит сменить команду. Так или иначе, а его нынешний стиль ему лишь мешает. Он побеждает, но это не приносит желаемого результата», — сказал Гарсия в подкасте Ариэлю Хельвани.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.

