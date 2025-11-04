«Он достиг всего». Девин Хейни заявил, что Кроуфорд должен завершить карьеру

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни считает, что обладатель титулов в пяти весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound Теренс Кроуфорд должен завершить карьеру.

«Он вошёл в историю. Он один из величайших, очевидно. Нужно ли ему продолжать карьеру? Нет, я так не думаю. Он достиг всего в боксе. Я понимаю, куда он клонит. Он находится на пике формы, и это действительно так. Так зачем останавливаться? Но я считаю, что он должен продолжать», — сказал Хейни в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.