Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он достиг всего». Девин Хейни заявил, что Кроуфорд должен завершить карьеру

«Он достиг всего». Девин Хейни заявил, что Кроуфорд должен завершить карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни считает, что обладатель титулов в пяти весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound Теренс Кроуфорд должен завершить карьеру.

«Он вошёл в историю. Он один из величайших, очевидно. Нужно ли ему продолжать карьеру? Нет, я так не думаю. Он достиг всего в боксе. Я понимаю, куда он клонит. Он находится на пике формы, и это действительно так. Так зачем останавливаться? Но я считаю, что он должен продолжать», — сказал Хейни в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.

Материалы по теме
Фото
Теренс Кроуфорд встретился с Василием Ломаченко в Колумбии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android