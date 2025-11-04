Скидки
Джейк Пол отреагировал на отказ Нганну от боксёрского поединка с ним

Звёздный американский блогер Джейк Пол прокомментировал отказ бывшего чемпиона UFC камерунца Фрэнсиса Нганну от боксёрского поединка с ним.

«Дорогой Фрэнсис, просто скажи, что тебя уже унизили в боксе и ты боишься проиграть Джейку Полу. Я приму это. Ты лёгкая работа, мой друг», — написал Пол в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, изначально соперником Пола должен быть стать непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис, поединок был запланирован на 15 ноября в США, однако против Дэвиса возбудили дело о домашнем насилии.

