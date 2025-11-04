Скидки
Бокс/ММА

«Я здесь». Американец из топ-15 среднего веса UFC вызвал на бой Икрама Алискерова

Американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Джо Пайфер заявил о готовности сразиться с россиянином Икрамом Алискеровым.

«Я здесь», — написал Пайфер в социальных сетях.

Джо Пайферу 29 лет. Американец дебютировал в UFC в 2022 году, всего на его счету в организации шесть побед и одно поражение. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 320 в октябре, Пайфер победил удушающим приёмом немца дагестанского происхождения Абусупьяна Магомедова.

Икраму Алискерову 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. На его счету в организации четыре победы и одно поражение. В своём последнем бою на UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) Алискеров победил единогласным решением южнокорейца Чун Ён Пака.

