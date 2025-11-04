Молдавский дал прогноз на бой Махачева и Делла Маддалены

Российский боец смешанного стиля Валентин Молдавский высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Думаю, что бой Махачева и Делла Маддалены – самый интересный из ближайших. Он будет очень конкурентным. Но Махачев выиграет. Думаю, ему будет очень сложно перевести и контролировать Джека. Он показал, что хорошо защищается от борьбы и встаёт неплохо. Думаю, будет интересный бой. Но выиграет всё-таки Махачев», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).