Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Жанибек Алимханулы встретился с Василием Ломаченко

Жанибек Алимханулы встретился с Василием Ломаченко
Комментарии

Обладатель титулов IBF и WBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Жанибек Алимханулы опубликовал совместное фото с бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях украинцем Василием Ломаченко.

«Лома заглянул в боксёрский зал, посмотрел спарринг и пожелал нам удачи. Спасибо, что пришли! Было приятно увидеть тебя, чемпион!» — написал Алимханулы в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: из личного архива Жанибек Алимханулы

Жанибеку Алимханулы 32 года. Казахстанец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2022-м стал чемпионом мира в среднем весе, в 2023-м — объединённым чемпионом.

7 декабря в Сан-Антонио (США) Алимханулы проведёт объединительный поединок с кубинцем Эрисланди Ларой.

Материалы по теме
Фото
Теренс Кроуфорд встретился с Василием Ломаченко в Колумбии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android