Жанибек Алимханулы встретился с Василием Ломаченко

Обладатель титулов IBF и WBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Жанибек Алимханулы опубликовал совместное фото с бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях украинцем Василием Ломаченко.

«Лома заглянул в боксёрский зал, посмотрел спарринг и пожелал нам удачи. Спасибо, что пришли! Было приятно увидеть тебя, чемпион!» — написал Алимханулы в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: из личного архива Жанибек Алимханулы

Жанибеку Алимханулы 32 года. Казахстанец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2022-м стал чемпионом мира в среднем весе, в 2023-м — объединённым чемпионом.

7 декабря в Сан-Антонио (США) Алимханулы проведёт объединительный поединок с кубинцем Эрисланди Ларой.