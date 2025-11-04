Скидки
Вальтер Уокер: я не готов к топ-10 тяжёлого веса UFC, мне всего 27 лет

Вальтер Уокер: я не готов к топ-10 тяжёлого веса UFC, мне всего 27 лет
Комментарии

14-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Вальтер Уокер высказался о своих перспективах после четырёх побед подряд.

«Я хотел бы подраться с Таем Туивасой или Миком Паркером. Не хочется драться с кем-то из топ-10, но я готов подраться с любым, кто стоит ниже [в рейтинге]. Не хочу пока заходить в топ-10, я ещё не готов. Сейчас у меня получается побеждать приёмами в первом раунде, из-за чего все считают меня классным бойцом. Но мне всего 27 лет, и мне нужно ещё многому научиться», — сказал Уокер в интервью Inside Fighting.

Ранее Уокер объяснил, как скручивание пятки стало его фирменным приёмом.

Вальтер Уокер объяснил, как скручивание пятки стало его фирменным приёмом в октагоне
