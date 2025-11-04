Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили назвал главную ошибку Петра Яна, которую тот допустил в первом бою с ним

Мераб Двалишвили назвал главную ошибку Петра Яна, которую тот допустил в первом бою с ним
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили назвал главную ошибку россиянина Петра Яна, которую тот допустил в первом бою с ним, а также выразил уверенность, что в реванше Беспощадный будет более конкурентоспособным.

«Самая большая ошибка Петра заключалась в том, что он не проявил ко мне уважения в первом бою. Ян считал, что я ничего не смогу ему противопоставить. В чём бы ни был лучше, я уверен, он это исправит — и мне нужно стать ещё лучше», — приводит слова Двалишвили аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили. Их реванш состоится 6 декабря на турнире UFC 323.

Материалы по теме
Видео
Пётр Ян поделился кадрами своей подготовки к титульному реваншу с Мерабом Двалишвили
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android