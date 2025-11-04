Мераб Двалишвили назвал главную ошибку Петра Яна, которую тот допустил в первом бою с ним

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили назвал главную ошибку россиянина Петра Яна, которую тот допустил в первом бою с ним, а также выразил уверенность, что в реванше Беспощадный будет более конкурентоспособным.

«Самая большая ошибка Петра заключалась в том, что он не проявил ко мне уважения в первом бою. Ян считал, что я ничего не смогу ему противопоставить. В чём бы ни был лучше, я уверен, он это исправит — и мне нужно стать ещё лучше», — приводит слова Двалишвили аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Напомним, первый бой между Петром и Мерабом состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда победу единогласным решением судей одержал Двалишвили. Их реванш состоится 6 декабря на турнире UFC 323.