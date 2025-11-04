Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Двалишвили объяснил, почему категорически не хочет драться с Волкановски

34-летний действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили высказался об идее провести бой с чемпионом UFC в полулёгком весе австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски.

«Сейчас я чувствую себя комфортно в своей весовой категории. Во-первых, я глубоко уважаю и восхищаюсь Александром Волкановски. Он прекрасный человек, боец и отец, поэтому я бы никогда не смог бросить ему вызов. Во-вторых, у меня есть серьёзный соперник в лице Петра Яна. Уверен, что после этого боя в UFC найдут для меня достойных оппонентов.

Хочу сосредоточиться на своей весовой категории. Если в UFC попросят меня об этом или если в моём дивизионе не окажется по-настоящему сильного соперника и потом смогу всех победить, то, возможно, поднимусь [в полулёгкий вес]. Однако я по-прежнему не хочу драться с Александром Волкановски», — приводит слова Двалишвили аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

