«Выбирай слова осторожно». Нганну ответил на резкую реплику Джейка Пола в свой адрес

«Выбирай слова осторожно». Нганну ответил на резкую реплику Джейка Пола в свой адрес
Комментарии

39-летний бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну ответил на резкий комментарий 14-го номера рейтинга UFC в тяжёлом весе американца Джейка Пола, который обвинил Хищника в трусости за отказ выходить с ним на бой вместо соотечественника Джервонты Дэвиса.

«Выбирай слова осторожно, парень. Я согласен, что тебе нужен кто-то, кто поставит тебя на место за то, что ты сделал с Майком Тайсоном, но не лезь не в своё дело», — написал Нганну на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом изначально был запланирован на 15 ноября и должен был пройти в Майами (штат Флорида, США). Однако накануне на последнего был подан судебный иск, в котором Танка обвинили в домашнем насилии. Из-за этого команда Пола решила отказаться от проведения поединка с Джервонтой, так как это могло негативно сказаться на рекламе боя.

