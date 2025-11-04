Скидки
«Он будет настоящим кошмаром для любого». Волкановски — о Делла Маддалене

«Он будет настоящим кошмаром для любого». Волкановски — о Делла Маддалене
37-летний действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски лестно высказался в адрес чемпиона UFC в полусреднем весе соотечественника Джека Делла Маддалены.

«Нельзя сомневаться в Джеке. Он полусредневес. И в поединке против Белала Мухаммада, который является базовым борцом-грэпплером, посмотрите, как он справлялся с его борьбой. Делла Маддалена уже является настоящим зверем в стойке. Я гарантирую, что его уверенность в области грэпплинга и в защите от тейкдаунов вышла на совершенно другой уровень. Джек будет настоящим кошмаром [для любого соперника]. В курсе, что Ислам не относится к этому вызову легкомысленно, и ему не следует поступать по-другому», — приводит слова Волкановски портал FOX Sports Australia.

Двалишвили объяснил, почему категорически не хочет драться с Волкановски
