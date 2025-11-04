Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Легендарный Мэнни Пакьяо объяснил, почему не хотел бы драться с Хабибом

Легендарный Мэнни Пакьяо объяснил, почему не хотел бы драться с Хабибом
46-летний бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо рассказал, почему не хотел бы проводить бой с 37-летним членом Зала славы UFC, а также экс-обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«С кем из пары Конор — Хабиб хотел бы подраться? С Макгрегором, поскольку он слишком много болтает. Но не с Хабибом. Он является хорошим парнем, скромным и вдохновляющим, который служит образцом для подражания», — приводит слова Пакьяо аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Последний бой Пакьяо провёл 20 июля в Лас-Вегасе. Его соперником был чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец Марио Барриос. Поединок продлился все 12 раундов и завершился ничьей решением большинства судей.

