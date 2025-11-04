«Надеюсь, Джек размажет Ислама». Пимблетт — о бое Делла Маддалена — Махачев

30-летний популярный боец UFC, занимающий шестое место в рейтинге лёгкого веса, англичанин Пэдди Пимблетт выразил поддержку австралийцу Джеку Делла Маддалене в предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым, на кону которого будет стоять титул UFC в полусреднем весе и который состоится 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

«Надеюсь, что Джек его размажет. Делла Маддалена является гораздо более сильным боксёром, и если он сможет удержаться на ногах, то обязательно раскатает Махачева. Надеюсь, что всё будет именно так», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.