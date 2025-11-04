Скидки
«Надеюсь, Джек размажет Ислама». Пимблетт — о бое Делла Маддалена — Махачев

30-летний популярный боец UFC, занимающий шестое место в рейтинге лёгкого веса, англичанин Пэдди Пимблетт выразил поддержку австралийцу Джеку Делла Маддалене в предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым, на кону которого будет стоять титул UFC в полусреднем весе и который состоится 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Надеюсь, что Джек его размажет. Делла Маддалена является гораздо более сильным боксёром, и если он сможет удержаться на ногах, то обязательно раскатает Махачева. Надеюсь, что всё будет именно так», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

