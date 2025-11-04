«Надеюсь, Джек размажет Ислама». Пимблетт — о бое Делла Маддалена — Махачев
Поделиться
30-летний популярный боец UFC, занимающий шестое место в рейтинге лёгкого веса, англичанин Пэдди Пимблетт выразил поддержку австралийцу Джеку Делла Маддалене в предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым, на кону которого будет стоять титул UFC в полусреднем весе и который состоится 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322.
UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев
«Надеюсь, что Джек его размажет. Делла Маддалена является гораздо более сильным боксёром, и если он сможет удержаться на ногах, то обязательно раскатает Махачева. Надеюсь, что всё будет именно так», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.
Комментарии
- 4 ноября 2025
-
22:07
-
21:56
-
20:41
-
19:59
-
19:22
-
18:07
-
17:32
-
17:19
-
16:51
-
16:38
-
16:30
-
15:43
-
15:33
-
14:32
-
14:24
-
13:02
-
12:26
-
12:14
-
11:47
-
11:43
-
11:29
-
10:49
-
10:38
-
09:54
-
09:30
-
09:26
-
08:00
-
00:59
-
00:20
- 3 ноября 2025
-
23:58
-
23:14
-
22:30
-
22:10
-
21:56
-
21:16