«Возвращайся в лёгкий вес. Тебе я тоже разобью лицо». Пимблетт резко обратился к Махачеву

30-летний популярный боец UFC, занимающий шестое место в рейтинге лёгкого веса, англичанин Пэдди Пимблетт в резкой форме обратился к 34-летнему бывшему обладателю чемпионского пояса UFC в категории до 70 кг россиянину Исламу Махачеву, ответив на его реплику о месте скаузера в титульной гонке.

«Ислам на днях говорил: «Кого Пэдди победил?» Он получил титульник после того, как победил Бобби Грина — того, кого я победил быстрее тебя. Эй, маленький придурок, что насчёт этого? Возвращайся в лёгкий вес. Я тоже тебе разобью лицо», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед.

