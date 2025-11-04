Скидки
Усман Нурмагомедов показал впечатляющую защиту от тейкдаунов

Усман Нурмагомедов показал впечатляющую защиту от тейкдаунов
Комментарии

27-летний непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов продемонстрировал впечатляющую защиту от тейкдаунов.

Напомним, последний бой Усман провёл 3 октября на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником был ирландец Пол Хьюз. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой Усмана единогласным решением судей.

Нурмагомедов начал свою карьеру в ММА в 2017 году и провёл 20 боёв, одержав победы во всех. Из них восемь завершились досрочно техническим нокаутом, шесть — сабмишеном, ещё шесть боёв закончились единогласным судейским решением.

