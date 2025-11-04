«Поменял его». Вальтер Уокер признался, что выступает под ненастоящим именем в UFC

14-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер признался, что выступает под ненастоящим именем в смешанных единоборствах.

«Я поменял имя на «Вальтер Уокер», когда перешёл в UFC. Моё настоящее имя — Вальтер Игнасио. А фамилия Уокер — это подарок от моего брата (Джонни Уокера. — Прим. «Чемпионата»). Как знак уважения к нему. Потому что именно мой брат помог мне начать эту жизнь», — сказал Уокер в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ), Уокер победил англичанина Луи Сазерленда болевым приёмом (скручивание пятки) в первом раунде.