Бокс/ММА

В UFC опубликовали обновлённые рейтинги бойцов

В UFC опубликовали обновлённые рейтинги бойцов
Пресс-служба лиги UFC опубликовала обновлённые рейтинги бойцов по итогам минувшего турнира UFC Fight Night 263, который состоялся 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Победитель главного поединка вечера американец Стив Гарсия поднялся на четыре позиции в топ-15 бойцов UFC полулёгкого дивизиона, заняв восьмое место. В результате этого Брайан Ортега, Джош Эмметт и Жан Силва опустились на одну строчку — на девятое, 10-е и 11-е место соответственно. А Дэвид Онама, являвшийся соперником Гарсии, обменялся позициями с Дэном Иге, заняв 14-е место и отдав ему 13-е.

Также отметим, что в женском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий появилась представительница Бразилии Норма Дюмон, которая выступает в категории до 66 кг и теперь идёт на серии из шести побед. В топ-15 рейтинга Р4Р она заняла последнее место.

