«Я погубил больше печеней, чем алкоголь». Именитый Микки Уорд — о своих ударах по корпусу

«Я погубил больше печеней, чем алкоголь». Именитый Микки Уорд — о своих ударах по корпусу
Бывший обладатель титула чемпиона мира по версии WBU (Всемирный боксёрский союз) в первом полусреднем весе американец Микки Уорд высказался насчёт своих фирменных ударов по корпусу, сравнив их урон с губительным влиянием алкоголя на печень.

«Да, я всегда пробивал корпус, начал бить таким образом ещё в самом начале своей профессиональной карьеры. И с годами у меня получалось всё лучше и лучше. Ломал ли я когда-нибудь этим крюком рёбра соперникам? Да (улыбается). Мне сказали, что я повредил больше печеней, чем алкоголь», — приводит слова Уорда портал World Boxing News.

Напомним, Уорд дебютировал на профессиональном уровне в июне 1985 года и выступал вплоть до 2003 года. В своём рекорде он имеет 38 побед, из которых 27 были одержаны досрочно, и 13 поражений. Микки получил известность за свой яркий стиль ведения поединков, а также за трилогию с канадцем Артуро Гатти.

