27-летний непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов перечислил преимущества и недостатки подготовки в Дагестане и в США.

«Самый главный плюс [в подготовке в США или ОАЭ] в том, что ничто не отвлекает. Ты тренируешься, спишь, кушаешь, отдыхаешь. Самый большой минус в прохождении подготовки в Дагестане в том, что есть много отвлекающих факторов — семья, родственники, друзья. Ты постоянно распыляешься. Только в этом разница. Плюс же в тренировочном лагере в Дагестане заключается в еде, родственниках, так как они близко находятся. Хорошо, когда они рядом. Но плохо, что это может отвлекать.

А минус в подготовке вдали от Дагестана в том, что не хватает обстановки, то есть друзей, маминой еды. Опять же семьи. Она и главный мотиватор, и в минус тоже работает, когда тренируешься дома», — сказал Нурмагомедов в видео, которое опубликовал Хабиб Нурмагомедов в своём телеграм-канале.