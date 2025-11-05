Турнир UFC в Белом доме посетят высокопоставленные лица со всего мира — Variety

Авторитетное американское издание Variety сообщило, что на предстоящем турнире UFC, который должен пройти 14 июня 2026 года на территории Белого дома, помимо президента США Дональда Трампа и других американских политических деятелей, будут также высокопоставленные лица из разных стран.

«Источники сообщают, что президент Дональд Трамп дал зелёный свет планам провести один из первых турниров UFC в рамках сделки Paramount с лигой на $ 7,7 млрд на лужайке Белого дома. Высокопоставленные лица со всего мира посетят ужин, а затем направятся к октагону, где пройдёт главное событие», — сказано в статье.