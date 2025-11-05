«К чему я его готовлю?» Мовсар Евлоев провёл тренировку с Масвидалем

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев опубликовал совместное фото из тренировочного зала с двукратным претендентом на титул американцем Хорхе Масвидалем.

«Угадаете, к чему я его готовлю?» — написал Евлоев в социальной сети X (ранее Twitter).

Фото: из личного архива Мовсара Евлоева

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.

Материалы по теме Американский боец UFC: стиль Евлоева мешает ему, нужно задуматься о карьере

Мовсар Евлоев показал упражнение на гимнастических кольца