«С такими дровами приходится футбол смотреть». Хабиб опубликовал видео с Махачевым

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное видео с одноклубником Исламом Махачевым, в котором проверил его на знание футбола.
Хабиб: сейчас проверим… Сейчас проверим. Вот сейчас смотрим мадридский «Реал» — «Ливерпуль». Человек, который про футбол что-то говорил… Сюда, смотри, сюда. Кого знаешь? «Реаловских» троих назови.
Махачев: четверых даже, наверное…
Хабиб: давай.
Махачев: Арда, Винисиус, Беллингем, черепашка…
Хабиб: как зовут? (Смеётся.)
Махачев: Мбаппе.
Хабиб: одного защитника «Реала» назови.
Махачев: Марсело был хороший…
Хабиб: 10 лет назад, брат.
…
Хабиб: ай-яй-яй… вот с такими дровами приходится футбол смотреть.