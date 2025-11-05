«С такими дровами приходится футбол смотреть». Хабиб опубликовал видео с Махачевым

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместное видео с одноклубником Исламом Махачевым, в котором проверил его на знание футбола.

Хабиб: сейчас проверим… Сейчас проверим. Вот сейчас смотрим мадридский «Реал» — «Ливерпуль». Человек, который про футбол что-то говорил… Сюда, смотри, сюда. Кого знаешь? «Реаловских» троих назови.

Махачев: четверых даже, наверное…

Хабиб: давай.

Махачев: Арда, Винисиус, Беллингем, черепашка…

Хабиб: как зовут? (Смеётся.)

Махачев: Мбаппе.

Хабиб: одного защитника «Реала» назови.

Махачев: Марсело был хороший…

Хабиб: 10 лет назад, брат.

…

Хабиб: ай-яй-яй… вот с такими дровами приходится футбол смотреть.