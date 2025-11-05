Скидки
Белал Мухаммад сказал, что нужно сделать Делла Маддалене для победы над Махачевым

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался о предстоящем поединке за титул между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Если бой перейдёт в партер, работа Ислама из позиции сверху станет решающим фактором. Он умён, контролирует каждое движение и не отпускает соперника, когда тот ошибается. Джек совершает ошибки, он может отдать спину или шею, чего нельзя делать с Исламом.

Джек не из тех, кто может сдаться. Но ему нужно занять центр клетки и не дать Исламу прижать себя к сетке. Как по мне, борцовский напор Ислама окажется сильнее, чем защита Джека от переводов», – сказал Мухаммад на своём YouTube-канале.

Американский боец UFC: Делла Маддалена — фаворит в бою с Махачевым, его недооценивают
UFC 322: Махачев пришёл за вторым поясом. Но победить будет очень непросто. LIVE
