Дана Уайт жёстко отреагировал на расследование о договорном бое в UFC

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал расследование о договорном бое на турнире организации. Напомним, проверка была инициирована из-за резкого изменения букмекерских коэффициентов на поединок между американцем Исааком Дулгаряном и кубинцем Ядьером Дель Валье, состоявшийся 2 ноября на турнире UFC Fight Night 263 в Лас-Вегасе (США). Дулгарян считался явным фаворитом, но проиграл удушающим приёмом в первом раунде.

«Мы позвонили в ФБР буквально из клетки. Если кто-то попытается провернуть подобное, мы станем вашим худшим врагом. Мы пойдём против вас с ФБР и всеми, кого нужно подключить. И сделаем всё возможное, чтобы вы оказались в тюрьме», – сказал Уайт в интервью TMZ Sports.