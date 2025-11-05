Скидки
Джейк Пол отказал в боксёрском поединке Нейту Диазу

Звёздный американский блогер Джейк Пол заявил, что бывший боец UFC соотечественник Нейт Диаз согласился провести с ним боксёрский поединок на двухнедельном уведомлении.

«Нейт Диаз – чёртов гангстер. Боя не будет, но я уважаю его за готовность выступить на двухнедельном уведомлении. Так много девчонок на вершине этого спорта, которые ищут оправдания», — написал Пол в социальных сетях.

Напомним, изначально соперником Пола должен быть стать непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис, поединок был запланирован на 15 ноября в США, однако против Дэвиса возбудили дело о домашнем насилии.

