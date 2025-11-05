Делла Маддалена: не смотрю на Махачева как на парня из другого дивизиона

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена высказался о предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Ислам – один из лучших бойцов в мире. Я не смотрю на него как на парня из другой весовой категории. Это просто человек, который пришёл драться в моём дивизионе. И это самый сложный бой в моей карьере. У меня есть план, и теперь нужно реализовать его в клетке», – приводит слова Делла Маддалены FOX Sports.

