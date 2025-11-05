Скидки
Делла Маддалена: не смотрю на Махачева как на парня из другого дивизиона

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена высказался о предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Ислам – один из лучших бойцов в мире. Я не смотрю на него как на парня из другой весовой категории. Это просто человек, который пришёл драться в моём дивизионе. И это самый сложный бой в моей карьере. У меня есть план, и теперь нужно реализовать его в клетке», – приводит слова Делла Маддалены FOX Sports.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 322.

Почему Махачев пошёл за вторым поясом UFC

