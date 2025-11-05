Скидки
Кайла Харрисон заявила о желании сразиться с Валентиной Шевченко

Кайла Харрисон заявила о желании сразиться с Валентиной Шевченко
Чемпионка UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг) американка Кайла Харрисон заявила о желании провести поединок с обладательницей титула в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг) Валентиной Шевченко.

«В моём идеальном мире Валентина Шевченко побеждает Вейли Чжан, и мы устраиваем бой в стиле «США против России», как в «Рокки 4», – сказала Харрисон в подкасте Death Row MMA.

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Шевченко проведёт защиту титула против китаянки Вейли Чжан. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

