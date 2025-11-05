Дастин Порье и Майкл Чендлер снимутся во второй части сиквела «Дом у дороги»

Звёздные американские бойцы смешанного стиля Дастин Порье и Майкл Чендлер снимутся во второй части фильма «Дом у дороги», сообщает издание Deadline.

Также в съёмках примут участие бывший чемпион UFC американец Тайрон Вудли, британец Майкл Пейдж и чемпион GLORY голландский кикбоксёр Рико Верхувен. Главную роль, как и в первой части, исполнит голливудский актёр Джейк Джилленхол.

Напомним, первая часть ремейка «Дом у дороги» вышла в прокат в 2024 году, главного злодея в нём сыграл бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор.

