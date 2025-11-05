Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье и Майкл Чендлер снимутся во второй части сиквела «Дом у дороги»

Дастин Порье и Майкл Чендлер снимутся во второй части сиквела «Дом у дороги»
Комментарии

Звёздные американские бойцы смешанного стиля Дастин Порье и Майкл Чендлер снимутся во второй части фильма «Дом у дороги», сообщает издание Deadline.

Также в съёмках примут участие бывший чемпион UFC американец Тайрон Вудли, британец Майкл Пейдж и чемпион GLORY голландский кикбоксёр Рико Верхувен. Главную роль, как и в первой части, исполнит голливудский актёр Джейк Джилленхол.

Напомним, первая часть ремейка «Дом у дороги» вышла в прокат в 2024 году, главного злодея в нём сыграл бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор.

Материалы по теме
Пимблетт: Макгрегор был настоящим монстром в плане ментальности. Его многие боялись

Майкл Чендлер отметил текилой отмену боя с Конором Макгрегором

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android