Баутиста рассказал, как руководство UFC отнеслось к его поражению от Умара Нурмагомедова

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Марио Баутиста рассказал о реакции руководства организации на его выступление в поединке с российским экс-претендентом Умаром Нурмагомедовым, состоявшемся на турнире UFC 321.

«Обычно тебя пинают под зад после проигранного боя, но Хантер Кэпмбелл (вице-президент UFC. – Прим. «Чемпионата») выбежал ко мне и сказал: «Эй, я хочу поблагодарить тебя за бой и твои старания. Мы дадим тебе кое-что весёлое в следующий раз, мы работаем над этим». Сейчас есть несколько вариантов – Фигейреду, Марлон Вера и реванш с Сэндхагеном», — заявил Баутиста в интервью YouTube-каналу Tim Welch.