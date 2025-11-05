Двукратная чемпионка Европы по боксу Дарима Сандакова отстранена на полгода за допинг

Двукратная чемпионка Европы по боксу Дарима Сандакова получила шестимесячную дисквалификацию за положительный допинг-тест, сообщает ТАСС.

В допинг-пробе спортсменки был обнаружен триметазидин, срок отстранения мог составить четыре года, однако юристам защиты удалось доказать, что вещество попало в организм с «грязной» добавкой. Сообщается, что ей оказался «Кофеин-бензоат натрия» производства АО «Татхимфармпрепараты».

Дариме Сандаковой 29 лет. Россиянка — победительница чемпионатов Европы 2019 и 2024 годов. Также является бронзовым призёром Европейских игр – 2019.

