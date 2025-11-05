Двукратная чемпионка Европы по боксу Дарима Сандакова отстранена на полгода за допинг
Поделиться
Двукратная чемпионка Европы по боксу Дарима Сандакова получила шестимесячную дисквалификацию за положительный допинг-тест, сообщает ТАСС.
В допинг-пробе спортсменки был обнаружен триметазидин, срок отстранения мог составить четыре года, однако юристам защиты удалось доказать, что вещество попало в организм с «грязной» добавкой. Сообщается, что ей оказался «Кофеин-бензоат натрия» производства АО «Татхимфармпрепараты».
Дариме Сандаковой 29 лет. Россиянка — победительница чемпионатов Европы 2019 и 2024 годов. Также является бронзовым призёром Европейских игр – 2019.
Боксерша извинилась за издевательства над орангутаном
Комментарии
- 5 ноября 2025
-
14:35
-
13:42
-
13:10
-
12:50
-
12:06
-
11:59
-
11:52
-
10:39
-
10:31
-
09:56
-
09:35
-
00:39
-
00:02
- 4 ноября 2025
-
23:27
-
23:02
-
22:29
-
22:07
-
21:56
-
20:41
-
19:59
-
19:22
-
18:07
-
17:32
-
17:19
-
16:51
-
16:38
-
16:30
-
15:43
-
15:33
-
14:32
-
14:24
-
13:02
-
12:26
-
12:14
-
11:47