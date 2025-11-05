Скидки
Эдди Хирн: встречался с Биволом, ему нужны Канело, Бетербиев и Бенавидес

Эдди Хирн, сопромоутер объединённого чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался о возвращении россиянина, восстанавливающегося после операции, на ринг.

«Я встречался с Дмитрием недавно на ужине. Самое важное, ему просто нужны большие бои, большие деньги и настоящие вызовы. Дэвид Бенавидес и Артур Бетербиев это настоящие испытания, но очень опасные бои. Он очень расслабленный парень, и он не заинтересован в промежуточных боях. Ему нужны Канело Альварес, Бенавидес, Бетербиев и, возможно, Опетайя. Уверен, мы скоро вернём его в большом бою», — приводит слова Хирна издание The Ring.

Новости. Бокс/ММА
