«Сама стреляет себе в ногу». Экс-боец UFC отреагировал на слова Роузи о фанатах MMA

Бывший боец UFC американец Мэтт Браун прокомментировал слова члена Зала славы соотечественницы Ронды Роузи. Напомним, ранее Роузи назвала фанатов MMA самой неблагодарной публикой.

«Послушайте, у Ронды менталитет чемпиона. В ней очень много злости, из-за чего ей не составляет труда вести себя так. Это причина, почему она настолько конкурентоспособна, это здорово для соревнований, но она больше не соревнуется.

В какой момент люди захотели увидеть, как она медитирует, занимается йогой или что-то в этом роде. Ей нужно просто расслабиться. Люди не ненавидят её. Как по мне, большинство людей в MMA, медиа относятся к ней равнодушно. Она сам стреляет себе в ногу», — приводит слова Брауна издание MMA Fighting.