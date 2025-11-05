Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Сама стреляет себе в ногу». Экс-боец UFC отреагировал на слова Роузи о фанатах MMA

«Сама стреляет себе в ногу». Экс-боец UFC отреагировал на слова Роузи о фанатах MMA
Комментарии

Бывший боец UFC американец Мэтт Браун прокомментировал слова члена Зала славы соотечественницы Ронды Роузи. Напомним, ранее Роузи назвала фанатов MMA самой неблагодарной публикой.

«Послушайте, у Ронды менталитет чемпиона. В ней очень много злости, из-за чего ей не составляет труда вести себя так. Это причина, почему она настолько конкурентоспособна, это здорово для соревнований, но она больше не соревнуется.

В какой момент люди захотели увидеть, как она медитирует, занимается йогой или что-то в этом роде. Ей нужно просто расслабиться. Люди не ненавидят её. Как по мне, большинство людей в MMA, медиа относятся к ней равнодушно. Она сам стреляет себе в ногу», — приводит слова Брауна издание MMA Fighting.

Материалы по теме
Валентина Шевченко ответила Ронде Роузи, заявившей, что Джо Роган не эксперт MMA
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android