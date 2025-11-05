Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бразильский экс-чемпион UFC бросил вызов Джейку Полу

Бразильский экс-чемпион UFC бросил вызов Джейку Полу
Комментарии

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Джуниор дос Сантос заявил о готовности провести боксёрский поединок с американским блогером Джейком Полом.

«Я здесь, чтобы бросить вызов Джейку Полу и провести с ним боксёрский поединок. Никто не может сказать, что этот парень не боец. Он действительно боксёр и довольно хороший», – сказал дос Сантос в социальных сетях.

Напомним, изначально соперником Пола должен быть стать непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис, поединок был запланирован на 15 ноября в США, однако против Дэвиса возбудили дело о домашнем насилии.

Материалы по теме
Джейк Пол отреагировал на отказ Нганну от боксёрского поединка с ним
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android