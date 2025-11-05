Бразильский экс-чемпион UFC бросил вызов Джейку Полу

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Джуниор дос Сантос заявил о готовности провести боксёрский поединок с американским блогером Джейком Полом.

«Я здесь, чтобы бросить вызов Джейку Полу и провести с ним боксёрский поединок. Никто не может сказать, что этот парень не боец. Он действительно боксёр и довольно хороший», – сказал дос Сантос в социальных сетях.

Напомним, изначально соперником Пола должен быть стать непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Джервонта Дэвис, поединок был запланирован на 15 ноября в США, однако против Дэвиса возбудили дело о домашнем насилии.