«Не хотел рисковать». Менеджер Алимханулы обвинил чемпиона мира в уклонении от боя

Эгис Климас, менеджер чемпиона IBF и WBO в среднем весе (до 72,6 кг) Жанибека Алимханулы, высказался о сорвавшемся поединке казахстанца с обладателем титула WBC доминиканцем Карлосом Адамесом.

«Мы долго вели переговоры. Я убеждён, что Адамес принял решение вообще не драться с Жанибеком. Моё личное мнение, он не хотел драться и рисковать титулом», — приводит слова Климаса издание BoxingScene.

Жанибеку Алимханулы 32 года. Казахстанец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2022-м стал чемпионом мира в среднем весе, в 2023-м — объединённым чемпионом.

7 декабря в Сан-Антонио (США) Алимханулы проведёт объединительный поединок с кубинцем Эрисланди Ларой.