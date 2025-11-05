Скидки
Делла Маддалена: вижу перед глазами досрочную победу над Махачевым

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена высказался о предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Есть ли у меня желание отомстить за Волкановски? Да, конечно. В первом поединке Алекс держался с Махачевым на равных, поэтому я полон уверенности в себе. Хочу провести успешную защиту своего пояса ради Алекса.

Я вижу перед глазами досрочную победу над Махачевым, зрители сходят с ума. Потом я поворачиваюсь к своим угловым и вижу, что они тоже слетают с катушек от радости», — приводит слова Делла Маддалены FOX Sports.

