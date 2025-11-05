Делла Маддалена: вижу перед глазами досрочную победу над Махачевым

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена высказался о предстоящем поединке с россиянином Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Есть ли у меня желание отомстить за Волкановски? Да, конечно. В первом поединке Алекс держался с Махачевым на равных, поэтому я полон уверенности в себе. Хочу провести успешную защиту своего пояса ради Алекса.

Я вижу перед глазами досрочную победу над Махачевым, зрители сходят с ума. Потом я поворачиваюсь к своим угловым и вижу, что они тоже слетают с катушек от радости», — приводит слова Делла Маддалены FOX Sports.