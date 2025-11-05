Стал известен первый соперник Сайгида Изагахмаева в UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сайгид Изагахмаев дебютирует в UFC 22 ноября поединком с представителем Дании Николасом Далби. Об этом сообщили в пресс-службе промоушена.

Изагахмаев дебютировал в ММА в 2013 году. С тех пор спортсмен провёл 24 поединка, одержав в них 22 победы — четыре нокаутом, 12 приёмами и шесть решением судей, потерпел всего два поражения. Свой последний бой по правилам ММА он провёл в ноябре 2022 года на турнире ONE 163, где в первом раунде нокаутировал опытного японского бойца Синью Аоки.

Что касается Далби, на его счету 23 победы, шесть поражений и одна ничья. Далби идёт на серии из двух поражений.