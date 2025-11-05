«Ты останешься без работы». Соннен раскритиковал Нганну за отказ боксировать с Полом

Бывший боец UFC Чейл Соннен жёстко высказался о Фрэнсисе Нганну, который отказался от боя с Джейком Полом. По мнению Соннена, такой подход может оставить экс-чемпиона UFC без заработка.

«Если отказываешься от боёв, которые считаешь недостаточно сложными, это не делает тебя благородным — это оставляет тебя без работы. Ты профессиональный боец, тебе предлагают приз, а ты оскорблён? Отклонил вызов — проиграл», — сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Экс-претендент на титул UFC отметил, что Нганну, несмотря на статус одного из самых грозных тяжеловесов, должен реалистично оценивать свои возможности на рынке боёв.

Ранее Нганну заявил, что не рассматривает бой с Джейком Полом как серьёзный вызов. Напомним, камерунец уже провёл два высокодоходных поединка против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.