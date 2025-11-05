Би-Джей Пенн был арестован в шестой раз в 2025 году

Экс-чемпион в двух дивизионах UFC Би-Джей Пенн был арестован 4 ноября на Гавайях. Об этом сообщает издание MMAFighting.

Как сообщает источник, бывшего бойца обвиняют в нападении третьей степени. Он был освобождён под залог в размере $ 1 тыс.

«45-летний потерпевший сообщил, что Пенн несколько раз ударил его кулаками и ногами, прежде чем потерпевшему удалось покинуть место происшествия и связаться с полицией. Позже потерпевший обратился за медицинской помощью. В 11:50 офицеры обнаружили Пенна на улице Лехуа в Хило, где он был арестован без сопротивления», — гласит сообщение полиции.

Это уже шестой случай ареста бывшего бойца UFC за 2025 год. Напомним, череда инцидентов с участием Пенна тянется с мая этого года, когда он был обвинён в семейном насилии в отношении своей матери. Он утверждал, что его нынешняя семья — самозванцы, на которых его настоящих родственников якобы подменило правительство США. Родные спортсмена считают, что он страдает психическим заболеванием.