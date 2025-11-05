Скидки
Бокс/ММА

Пол и Нганну устроили перепалку в соцсетях из-за возможного боя

Пол и Нганну устроили перепалку в соцсетях из-за возможного боя
Джейк Пол и Фрэнсис Нганну обменялись резкими высказываниями в социальных сетях. Поводом для конфликта стал возможный бой между бойцом UFC и YouTube-звездой. Инициатором конфликта стал Пол, который в своём аккаунте в X обратился к экс-чемпиону UFC.

«Дорогой Фрэнсис, просто признай, что тебя уже унизили в боксе и ты боишься проиграть Джейку Полу. Я это приму. Ты — лёгкая добыча, друг. Застрял в грязи», — пишет Пол.

Нганну не остался в долгу и ответил в резком тоне: «Выбирай слова с умом, мальчишка. Я согласен, что тебя нужно проучить за то, что ты сделал с Майком Тайсоном, но не лезь не в своё дело».

Пол напомнил Нганну о ранее оказанной поддержке: «Я тебе помогал. Много раз за тебя заступался. Всё кончено. Посмотри на себя в зеркало. Бог не любит несправедливость. Возможно, ты просто фальшивый лицемер, а на самом деле всегда думал только о себе. Используй свою платформу, чтобы говорить о молодёжи своей страны, а не просто постить флаги, вместо интервью TMZ, как мошенник, чтобы обсуждать меня. Реальность такова… Я уложу тебя спать в боксе, а Джон Джонс сделает то же самое в ММА».

Напомним, ранее Нганну заявил, что не рассматривает бой с Полом как серьёзный вызов. При этом экс-чемпион UFC уже провёл два высокодоходных поединка в боксе с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

