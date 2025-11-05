Скидки
В UFC опубликовали влог с тренировочного лагеря Махачева в Дагестане

Пресс-служба UFC опубликовала влог с тренировочного лагеря бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева. Съёмки проходили в селе Сильди в Дагестане, где Махачев начал свою подготовку к титульному поединку в полусреднем весе с австралийским бойцом Джеком Делла Маддаленой.

Напомним, бой Махачева и Маддалены состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть ролик можно на YouTube-канале UFC Eurasia.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету в UFC 16 побед и одно поражение.

