Мокаев высказался о предстоящем поединке за титул в Brave

25-летний бывший топовый боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев высказался о предстоящем поединке на турнире Brave CF 100, который состоится 7 ноября в Бахрейне.

Соперником Мокаева станет ирландский боец Джерард Бёрнс. На кону поединка будет стоять пояс чемпиона в наилегчайшем весе промоушена.

«Я очень мотивирован выступить в эту пятницу как можно лучше и завоевать пояс Brave. Я покажу вам, почему я лучший в наилегчайшем весе в мире. В этом лагере не было никаких скидок, пять новых спарринг-партнёров в каждом раунде в течение пяти раундов. ИншаАллах, только победа!» — написал в своих соцсетях Мокаев.

Мокаев дебютировал как профессионал в 2020 году. С 2022 по 2024 год он выступал в промоушене Даны Уайта. В июле руководство лиги объявило, что не заинтересовано в продлении контракта с Мухаммадом, после чего он перешёл в Brave CF.