«Его голова улетит за пределы планеты». Кормье — о возможном поединке Пола и Нганну

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о возможном бое между экс-обладателем титула в промоушене Фрэнсисом Нганну и блогером Джейком Полом.

«Держись подальше от Фрэнсиса, если ты не на уровне Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри. Если Джейк окажется в ринге с Фрэнсисом, его голова улетит за пределы планеты. Если Пол проведёт этот бой, можно отдать ему дань уважения за смелость», — приводит слова Кормье BloodyElbow.

Ранее Нганну заявил, что не рассматривает бой с Джейком Полом как серьёзный вызов. Напомним, камерунец уже провёл два высокодоходных поединка против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.