Ислам Махачёв разозлился на фаната, который схватил его за руку

В социальных сетях распространилось видео с участием бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева. На кадрах видно, как российский боец раздаёт автографы для поклонников, в этот момент к нему подошёл подросток и схватил за руку.

Ислам Махачёв раздаёт автографы Фото: Home of Fight в Х

Ислам Махачёв просит фаната отпустить его Фото: Home of Fight в Х

Махачев вежливо попросил молодого человека отпустить его. Парень ненадолго выполнил просьбу, но почти сразу схватил бойца снова. Тогда Ислам более категорично повторил: «Отпусти [руку]». После этого он продолжил общение с фанатами и подписал оставшиеся фотографии.

Напомним, 34-летний Махачев дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022 года он стал чемпионом организации в лёгком весе, победив бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре успешные защиты титула. На счету россиянина в UFC 16 побед при одном поражении.